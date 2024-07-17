Відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників

Україна повернула додому 95 захисників.

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У середу, 17 липня, відбувся черговий великий обмін полоненими. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ще 95 українських захисників звільнені з російського полону.

«Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», - заявив Президент.

Також Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому обміні.

«Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх», - додав Президент.

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