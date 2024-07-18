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На Одещині у барі молодик ледь не до смерті побив чоловіка

07:18, 18 липня 2024
Постраждалий отримав черепно-мозкову травму, переломи кісток склепіння та основи черепа, а також субарахноїдальний крововилив.
На Одещині у барі молодик ледь не до смерті побив чоловіка
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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У місті Біляївка на Одещині  молодик жорстоко побив дещо старшого чоловіка, в результаті якого потерпілий отримав важкі тілесні ушкодження і перебуває в лікарні під медичним наглядом.

За інформацією поліції, інцидент трапився під час конфлікту в одному з барів, де між 43-річним відвідувачем закладу і молодшим чоловіком виникла сутичка. Молодий чоловік напав на свого опонента, б'ючи його кулаками по голові. У результаті потерпілий впав і вдарився головою об асфальт, отримавши важкі травми, включаючи черепно-мозкову травму, переломи кісток склепіння та основи черепа, а також субарахноїдальний крововилив.

Поліція оперативно затримала підозрюваного ще на місці події. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило небезпечні наслідки для життя потерпілого.

У поліції зазначили: за наявності достатніх доказів ми під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За цим статтям законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Вирішено застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Слідство у цьому справі триває, а поліція продовжує з'ясовувати всі обставини події.

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