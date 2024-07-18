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В Одесской области в баре молодой человек едва не до смерти избил мужчину

07:18, 18 июля 2024
Пострадавший получил черепно-мозговую травму, переломы костей свода и основания черепа, а также субарахноидальное кровоизлияние.
В Одесской области в баре молодой человек едва не до смерти избил мужчину
Источник фото: od.npu.gov.ua
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В городе Беляевка Одесской области молодой человек жестоко избил несколько старшего мужчину, в результате которого пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице под медицинским наблюдением.

По информации полиции, инцидент произошел во время конфликта в одном из баров, где между 43-летним посетителем заведения и младшим мужчиной возникла стычка. Молодой человек напал на своего оппонента, избивая его кулаками по голове. В результате пострадавший упал и ударился головой об асфальт, получив тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму, переломы костей свода и основания черепа, а также субарахноидальное кровоизлияние.

Полиция оперативно задержала подозреваемого еще на месте происшествия. Ему уже сообщено о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего опасные последствия для жизни потерпевшего.

В полиции отметили: при наличии достаточных доказательств мы под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. По этим статьям законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Решено применить к подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следствие по этому делу продолжается, а полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

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