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Для ВПЛ в Украине запускают три проекта обеспечения жильем

07:36, 18 июля 2024
Минреинтеграции совместно с международными партнерами реализуют три жилищных проекта, которые обеспечат более 3 тысяч квартир для ВПЛ.
Для ВПЛ в Украине запускают три проекта обеспечения жильем
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Минреинтеграции совместно с международными партнерами реализует три жилищных проекта, которые имеют целью обеспечить жильем более 9 тысяч внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Совещание по вопросам жилья для ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук сосредоточила внимание на трех ключевых инициативах. Первый проект реализуется совместно с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) и Международной организацией по миграции (МОМ), и предусматривает строительство и реконструкцию 43 объектов с 2 тысячами квартир. Эти объекты расположены в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской и Черновицкой областях, предназначенные для почти 6 тысяч ВПЛ и граждан уязвимых категорий.

Вторая инициатива также реализуется при участии KfW и Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ), и предусматривает подготовку 220 квартир для 625 ВПЛ в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Третий проект, реализованный совместно с Держмолодьжитлом, ориентирован на льготное ипотечное кредитование ВПЛ за счет немецкого гранта через KfW. В рамках этой программы семьи переселенцев могут получить жилье по самой низкой в Украине ставке 3% годовых на срок до 30 лет, с первоначальным взносом 6% от стоимости жилья. Программа предусматривает предоставление 1094 квартир для более 2,5 тысяч ВПЛ по всей подконтрольной правительству территории Украины.

По словам Ирины Верещук, эти инициативы отражают успешное сотрудничество с международными партнерами в сфере обеспечения жильем ВПЛ, которое является важным для поддержки людей, покинувших опасные территории.

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