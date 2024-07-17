Центральные органы власти смогут совершать сделки с гарантированными долговыми обязательствами

Рада поддержала законопроект, направленный на нормирование процедур управления государственным долгом и гарантиями.

В среду, 17 июля, Верховная Рада в целом приняла изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины. За законопроект №11396 проголосовали 252 нардепа. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Документ предусматривает предоставление права Центральным органам исполнительной власти (ЦОИВ) в сфере дорожного хозяйства по согласованию с Минфином осуществлять сделки с гарантированными долговыми обязательствами.

ЦОИВ, отвечающая за дорожное хозяйство, сможет осуществлять сделки с долговыми обязательствами, привлеченными под государственные гарантии в 2021 году. Минфин и ЦОИВ смогут осуществлять сделки по переводу гарантированного долга в государственный долг через выпуск и обмен долговых обязательств. Министерство финансов осуществляет корректировку предельного объема госдолга.

Народная депутат добавила, что этот законопроект направлен на нормирование процедур управления государственным долгом и гарантиями.

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