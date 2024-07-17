Центральные органы власти смогут совершать сделки с гарантированными долговыми обязательствами

В среду, 17 июля, Верховная Рада в целом приняла изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины. За законопроект №11396 проголосовали 252 нардепа. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
Документ предусматривает предоставление права Центральным органам исполнительной власти (ЦОИВ) в сфере дорожного хозяйства по согласованию с Минфином осуществлять сделки с гарантированными долговыми обязательствами.
Народная депутат добавила, что этот законопроект направлен на нормирование процедур управления государственным долгом и гарантиями.
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