Центральні органи влади зможуть здійснювати правочини з гарантованими борговими зобов'язаннями

Рада підтримала законопроект, який спрямований на унормування процедур управління державним боргом та гарантіями.

У середу, 17 липня, Верховна Рада в цілому прийняла зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. За законопроект №11396 проголосували 252 нардепи. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Документ передбачає надання права Центральним органам виконавчої влади (ЦОВВ) у сфері дорожнього господарства, за погодженням з Мінфіном, здійснювати правочини з гарантованими борговими зобов'язаннями.

ЦОВВ, що відповідає за дорожнє господарство, зможе здійснювати правочини з борговими зобов'язаннями, залученими під державні гарантії у 2021 році. Мінфін та ЦОВВ зможуть здійснювати правочини щодо переведення гарантованого боргу до державного боргу через випуск і обмін боргових зобов'язань. Міністерство фінансів здійснює коригування граничного обсягу державного боргу.

Народна депутатка додала, що цей законопроект спрямований на унормування процедур управління державним боргом та гарантіями.

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