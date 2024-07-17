Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 95 украинских защитников

Украина вернула домой 95 защитников.

В среду, 17 июля, состоялся очередной обширный обмен пленными. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что еще 95 украинских защитников освобождены из российского плена.

«Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», - заявил Президент.

Также Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и Объединенные Арабские Эмираты – за посредничество в этом обмене.

«Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», - добавил Президент.

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