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С 24 июля будет действовать новый порядок государственной регистрации мощностей

12:20, 20 июля 2024
Государственной регистрации подлежит каждая отдельная мощность оператора рынка, в том числе транспортное средство, используемое как мощность реализации пищевых продуктов конечным потребителям.
С 24 июля будет действовать новый порядок государственной регистрации мощностей
Фото: dpss.gov.ua
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С 24 июля в Украине вступает в силу приказ Минагрополитики 15.02.2024 №431, согласно которому будет действовать новый Порядок государственной регистрации мощностей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Зазначається, що державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби безоплатно.

Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку, в тому числі транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам.

Як здійснюється реєстрація потужності:

Оператор ринку подає тільки заяву в паперовій або електронній формі до територіального органу Держпродспоживслужби або через центр надання адміністративних послуг за 10 календарних днів до початку роботи потужності. Виробники ремісничих харчових продуктів та харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях з виробництва харчових продуктів тваринного походження окрім заяви додають також інформацію, яка дає змогу ідентифікувати такі харчові продукти, та декларують обсяги виробництва на тиждень у середньому протягом року;

Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 10 календарних днів після отримання заяви;

Рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову в державній реєстрації з обґрунтуванням причин оформлюється наказом територіального органу Держпродспоживслужби та не пізніше 3 робочих днів з дня його прийняття доводиться до відома оператора ринку або уповноваженої ним особи шляхом:

вручення або надсилання його поштою (реєстрованим поштовим відправленням);

надсилання на адресу електронної пошти чи передачі з використанням технічних засобів електронної комунікації.

Інформація про зареєстровану потужність вноситься до державного реєстру операторів ринку та їхніх потужностей посадовою особою територіального органу Держпродспоживслужби не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про державну реєстрацію потужності.

Територіальний орган Держпродспоживслужби відмовляє у державній реєстрації потужності у таких випадках:

відсутність у заяві повної інформації, а саме найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва);

наявність раніше прийнятого рішення про державну реєстрацію цієї потужності.

У кожному рішенні про відмову в державній реєстрації потужності обов’язково зазначаються підстава для відмови та фактичні обставини, що підтверджують наявність такої підстави.

Але якщо оператор ринку усуне причини, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності, то він має право на повторне звернення до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про державну реєстрацію такої потужності.

Також наголошується, що оператор ринку зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби про зміни у своїй діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей Реєстру, а також про припинення використання потужності.

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