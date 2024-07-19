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МВФ меняет своего постоянного представителя в Украине – должность займет Присцилла Тоффано

12:38, 19 июля 2024
С 1 августа этого года она заменит на этом посту Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этом посту возвращается в центральный офис МВФ.
МВФ меняет своего постоянного представителя в Украине – должность займет Присцилла Тоффано
Источник фото: СМИ
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Международный валютный фонд назначил итальянку Присциллу Тоффано постоянным представителем в Украине.

Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине в пятницу, 19 июля. Там отметили, что с 1 августа этого года она заменит на этом посту Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этом посту возвращается в центральный офис МВФ.

Присцилла Тоффано работает в МВФ с 2013 года. Как пишет «Интерфакс-Украина», согласно данным в LinkedIn, с сентября 2013 по май 2023 года Тоффано работала в МВФ экономистом, после чего была повышена до старшего экономиста. Также была стажером-докторантом (PhD Intern) в 2011-2012 годах в Европейском центральном банке и Банке Англии, а в 2017-2019 годах – приглашенным научным сотрудником Лондонской школы экономики (LSE).

«Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников», - отметил Фонд.

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