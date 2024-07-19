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МВФ змінює свого постійного представника в Україні – посаду займе Прісцилла Тоффано

12:38, 19 липня 2024
З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ.
МВФ змінює свого постійного представника в Україні – посаду займе Прісцилла Тоффано
Джерело фото: ЗМІ
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Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тоффано постійним представником в Україні.

Про це повідомили в представництві МВФ в Україні в п'ятницю, 19 липня. Там зазначили, що з 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ.

Прісцилла Тоффано працює в МВФ з 2013 року. Як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з даними в LinkedIn, з вересня 2013 до травня 2023 року Тоффано працювала в МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017-2019 роках - запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).

«Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників», - зазначив Фонд.

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