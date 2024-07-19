Данило Гетманцев пояснив, чому податківцям підвищили зарплати, і закликав їх чесно виконувати обов’язки

Гетманцев звернувся до податківців: «Попри війну держава знайшла можливість підвищити ваші зарплати і навзаєм суспільство очікує від вас чесного, сумлінного та професійного виконання обовʼязків».

Кабмін вирішив збільшити оклади працівників Податкової служби вдвічі. Зокрема, оклад голови ДПС зріс з 33 422 грн до 66 843 грн, відповідно до даних «ЕП».

Зазначимо, що наразі у Державної податкової служби України немає голови, а є виконувач обов’язків – Тетяна Кірієнко. Згідно даних декларації за 2023 рік вона отримала 1 091 490 грн, тобто, біля 91 тис. грн на місяць. Заступниця голови ДПС Наталія Калєніченко за даними декларації отримала за 2023 рік 1063230 грн, тобто, близько 88,6 тисяч грн на місяць.

Як відомо, крім «голого» окладу держслужбовці отримують різноманітні надбавки.

Також, як повідомляє видання, оклад першого заступника голови ДПС зріс з 31 740 грн до 63 480 грн, оклад директора департаменту – з 19 759 грн до 39 517 грн, оклад заступника директора департаменту – з 15 765 грн до 31 530 грн тощо.

Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев пояснив, чому вдалося підвищити оклади у податковій.

«Продовжуємо реформувати податкову службу. На виконання Національної стратегії доходів та впроваджуючи найкращі міжнародні практики, КМ прийняв рішення про скорочення чисельності податківців на 15% (3.3 тис.).

Це вдалося зробити завдяки діджиталізаціі та введенню ризик-орієнтованого підходу податкового контролю в управління податковими органами.

За рахунок отриманої економії розмір посадових окладів податківців збільшиться.

Абсолютно правильне рішення, яке не можна не підтримати» - зазначив Гетманцев.

Разом з тим, він звернувся до податківців.

«Друзі, попри війну держава знайшла можливість підвищити ваші зарплати. Навзаєм суспільство очікує від вас чесного, сумлінного та професійного виконання обовʼязків, із розумінням, що і ваша заслужена зарплата і її підвищення сплачуються вам з коштів платників податків. Також маю надію, що в податкову врешті вдасться залучити талановиту молодь та демобілізованих ветеранів, підсиливши її склад» - додав голова Комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік. Як раніше писала «Судово-юридична газета», видатки загального фонду держбюджету пропонується збільшити на близько 500 млрд грн. Зокрема, Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд. Паралельно пропонується прийняти закон про підвищення податків для бізнесу і громадян, у тому числі, при продажу авто чи нерухомості.

Автор: Наталя Мамченко

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