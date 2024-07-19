Що робити при глобальному збої Windows: поради від Держспецзв’язку

У Держспецзв’язку надали інструкцію для відновлення систем після технічних збоїв.

19 липня в Україні та світі сталися масштабні збої в роботі комп’ютерних систем, що використовують операційну систему Microsoft Windows разом із програмним забезпеченням CrowdStrike Falcon.

Фахівці Держспецзв’язку рекомендують наступні дії для швидкого вирішення проблеми:

Завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення. Перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Знайдіть файл C-00000291*.sys та видаліть його. Перезавантажте комп’ютер або сервер.

Ці заходи рекомендуються до того часу, поки CrowdStrike не надасть офіційної інформації про усунення проблеми.

Держспецзв’язку також готові надати консультаційну та практичну допомогу. Для підтримки можна звернутися до Урядової команди реагування CERT-UA:

Як зазначили в Держспецзвʼязку, в Україні деякі організації вже частково або повністю відновили свою діяльність.

В Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.

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