Практика судів
  1. В Україні

Що робити при глобальному збої Windows: поради від Держспецзв’язку

12:20, 19 липня 2024
У Держспецзв’язку надали інструкцію для відновлення систем після технічних збоїв.
Що робити при глобальному збої Windows: поради від Держспецзв’язку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 липня в Україні та світі сталися масштабні збої в роботі комп’ютерних систем, що використовують операційну систему Microsoft Windows разом із програмним забезпеченням CrowdStrike Falcon.

Фахівці Держспецзв’язку рекомендують наступні дії для швидкого вирішення проблеми:

  1. Завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення.
  2. Перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.
  3. Знайдіть файл C-00000291*.sys та видаліть його.
  4. Перезавантажте комп’ютер або сервер.

Ці заходи рекомендуються до того часу, поки CrowdStrike не надасть офіційної інформації про усунення проблеми.

Держспецзв’язку також готові надати консультаційну та практичну допомогу. Для підтримки можна звернутися до Урядової команди реагування CERT-UA:

  • Електронна пошта: [email protected]
  • Телефон: +38 (044) 281-88-25

Як зазначили в Держспецзвʼязку, в Україні деякі організації вже частково або повністю відновили свою діяльність.

В Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти»Sense Bank та Vodafone.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Данило Гетманцев пояснив, чому податківцям підвищили зарплати, і закликав їх чесно виконувати обов’язки

Гетманцев звернувся до податківців: «Попри війну держава знайшла можливість підвищити ваші зарплати і навзаєм суспільство очікує від вас чесного, сумлінного та професійного виконання обовʼязків».

Денис Малюська прокоментував законопроект про угоди для корупціонерів: «Угоди про визнання винуватості – це про тріумф ефективності над справедливістю»

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що «примітивна дискредитація інституту та огульна критика законопроекту без найменшого розуміння ідеї, доктрини та закордонних практик, тобто традиційна фб активність – це гірше ніж злочин».

У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок

У компанії Vodafone стверджують, що вже відновили мобільний зв’язок.

Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – які суми пропонує виділити Кабмін у змінах до Держбюджету

Кабмін пропонує збільшити видатки на 500 млрд і збільшити податки, бо необхідно фінансувати армію.

Чи будуть далі саджати на 5-8 років в тюрму за крадіжку підгузків з магазину – Рада прийняла закон

Спочатку депутати збиралися підняти суму, з якої крадіжка ставатиме «кримінальною» з 302,8 грн до 4542 грн, але до другого читання окрему норму про те, що вважати дрібною крадіжкою, прибрали, що може призвести до довільного тлумачення у правозастосовній практиці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України