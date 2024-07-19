Что делать при глобальном сбое Windows: советы от Госспецсвязи

В Госспецсвязи предоставили инструкцию для восстановления систем после технических сбоев.

19 июля в Украине и мире произошли масштабные сбои в работе компьютерных систем, использующих операционную систему Microsoft Windows вместе с программным обеспечением CrowdStrike Falcon.

Специалисты Госспецсвязи рекомендуют следующие действия для быстрого решения проблемы:

Загрузите Windows в безопасном режиме или среде восстановления. Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Найдите файл C-00000291*.sys и удалите его. Перезагрузите компьютер или сервер.

Эти меры рекомендуются до тех пор, пока CrowdStrike не предоставит официальную информацию об устранении проблемы.

Госспецсвязи также готовы предоставить консультационную и практическую помощь. Для поддержки можно обратиться к Правительственной команде реагирования CERT-UA:

- Электронная почта: [email protected]

- Телефон: +38 (044) 281-88-25

Как отметили в Госспецсвязи, в Украине некоторые организации уже частично или полностью возобновили свою деятельность.

В Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.