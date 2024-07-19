Что делать при глобальном сбое Windows: советы от Госспецсвязи

19 июля в Украине и мире произошли масштабные сбои в работе компьютерных систем, использующих операционную систему Microsoft Windows вместе с программным обеспечением CrowdStrike Falcon.
Специалисты Госспецсвязи рекомендуют следующие действия для быстрого решения проблемы:
Эти меры рекомендуются до тех пор, пока CrowdStrike не предоставит официальную информацию об устранении проблемы.
Госспецсвязи также готовы предоставить консультационную и практическую помощь. Для поддержки можно обратиться к Правительственной команде реагирования CERT-UA:
- Электронная почта: [email protected]
- Телефон: +38 (044) 281-88-25
Как отметили в Госспецсвязи, в Украине некоторые организации уже частично или полностью возобновили свою деятельность.
В Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone.
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