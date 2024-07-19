Практика судів
  1. В Україні

Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу»

11:56, 19 липня 2024
З фракції вийшла ще одна народна депутатка.
Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу»
Джерело фото: Юлія Яцик / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народна депутатка Юлія Яцик написала заяву на вихід з парламентської фракції «Слуга народу». Про це повідомила низка нардепів у п'ятницю, 19 липня.

У 2019 році Юлія Яцик була обрана депутаткою Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №79 (Запорізька область). Членкиня комітету з питань правоохоронної діяльності.

У 2022 році нардепка вийшла з політичної партії «Слуга народу», однак лишилася у фракції.

Як раніше ми писали, у середу, 17 липня, народна депутатка Мар’яна Безугла за власною заявою вийшла з фракції «Слуга народу».

Раніше Безугла заявляла, що вдруге подала заяву на вихід із парламентської фракції. Вперше вона робила це ще в лютому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Данило Гетманцев пояснив, чому податківцям підвищили зарплати, і закликав їх чесно виконувати обов’язки

Гетманцев звернувся до податківців: «Попри війну держава знайшла можливість підвищити ваші зарплати і навзаєм суспільство очікує від вас чесного, сумлінного та професійного виконання обовʼязків».

Денис Малюська прокоментував законопроект про угоди для корупціонерів: «Угоди про визнання винуватості – це про тріумф ефективності над справедливістю»

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що «примітивна дискредитація інституту та огульна критика законопроекту без найменшого розуміння ідеї, доктрини та закордонних практик, тобто традиційна фб активність – це гірше ніж злочин».

У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок

У компанії Vodafone стверджують, що вже відновили мобільний зв’язок.

Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – які суми пропонує виділити Кабмін у змінах до Держбюджету

Кабмін пропонує збільшити видатки на 500 млрд і збільшити податки, бо необхідно фінансувати армію.

Чи будуть далі саджати на 5-8 років в тюрму за крадіжку підгузків з магазину – Рада прийняла закон

Спочатку депутати збиралися підняти суму, з якої крадіжка ставатиме «кримінальною» з 302,8 грн до 4542 грн, але до другого читання окрему норму про те, що вважати дрібною крадіжкою, прибрали, що може призвести до довільного тлумачення у правозастосовній практиці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України