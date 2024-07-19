Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу»

З фракції вийшла ще одна народна депутатка.

Джерело фото: Юлія Яцик / Facebook

Народна депутатка Юлія Яцик написала заяву на вихід з парламентської фракції «Слуга народу». Про це повідомила низка нардепів у п'ятницю, 19 липня.

У 2019 році Юлія Яцик була обрана депутаткою Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №79 (Запорізька область). Членкиня комітету з питань правоохоронної діяльності.

У 2022 році нардепка вийшла з політичної партії «Слуга народу», однак лишилася у фракції.

Як раніше ми писали, у середу, 17 липня, народна депутатка Мар’яна Безугла за власною заявою вийшла з фракції «Слуга народу».

Раніше Безугла заявляла, що вдруге подала заяву на вихід із парламентської фракції. Вперше вона робила це ще в лютому.

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