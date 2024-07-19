Як діятимуть відключення світла в спеку, – пояснили в «Укренерго»

«Укренерго» вводить тричергові відключення світла через спеку на сході та півдні України.

19 липня на сході та півдні України продовжує триматися спекотна погода, що впливає на енергетичну систему. Як повідомляє «Укренерго», через високі температури в областях застосовують тричергові відключення електроенергії.

Згідно з інформацією, обмеження будуть діяти протягом усього дня. З 09:00 до 23:00 передбачено три черги відключень, після 23:00 - дві черги. Три черги відключень означають, що одночасно без електрики залишатиметься половина споживачів у зонах відключення.

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