Як діятимуть відключення світла в спеку, – пояснили в «Укренерго»

19 липня на сході та півдні України продовжує триматися спекотна погода, що впливає на енергетичну систему. Як повідомляє «Укренерго», через високі температури в областях застосовують тричергові відключення електроенергії.
Згідно з інформацією, обмеження будуть діяти протягом усього дня. З 09:00 до 23:00 передбачено три черги відключень, після 23:00 - дві черги. Три черги відключень означають, що одночасно без електрики залишатиметься половина споживачів у зонах відключення.
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