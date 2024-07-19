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Як діятимуть відключення світла в спеку, – пояснили в «Укренерго»

13:50, 19 липня 2024
«Укренерго» вводить тричергові відключення світла через спеку на сході та півдні України.
Як діятимуть відключення світла в спеку, – пояснили в «Укренерго»
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19 липня на сході та півдні України продовжує триматися спекотна погода, що впливає на енергетичну систему. Як повідомляє «Укренерго», через високі температури в областях застосовують тричергові відключення електроенергії.

Згідно з інформацією, обмеження будуть діяти протягом усього дня. З 09:00 до 23:00 передбачено три черги відключень, після 23:00 - дві черги. Три черги відключень означають, що одночасно без електрики залишатиметься половина споживачів у зонах відключення.

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