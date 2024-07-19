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Как будут действовать отключения в жару, – объяснили в «Укрэнерго»

13:50, 19 июля 2024
«Укрэнерго» вводит трехочередные отключения света из-за жары на востоке и юге Украины.
Как будут действовать отключения в жару, – объяснили в «Укрэнерго»
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19 июля на востоке и юге Украины продолжает держаться жаркая погода, что влияет на энергетическую систему. Как сообщает "Укрэнерго", из-за высоких температур в областях применяют трехочередные отключения электроэнергии.

Согласно информации, ограничения будут действовать в течение всего дня. С 09:00 до 23:00 предусмотрено три очереди отключений, после 23:00 - две очереди. Три очереди отключений означают, что одновременно без электричества будет оставаться половина потребителей в зонах отключения.

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