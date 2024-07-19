Даниил Гетманцев объяснил, почему налоговикам повысили зарплаты, и призвал их честно исполнять обязанности

Гетманцев обратился к налоговикам: «Несмотря на войну, государство нашло возможность повысить ваши зарплаты и взаимно общество ожидает от вас честного, добросовестного и профессионального исполнения обязанностей».

Кабмин решил увеличить оклады работников Налоговой службы вдвое. В частности, оклад главы ГНС вырос с 33 422 грн до 66 843 грн, согласно данным «ЭП».

Отметим, что сейчас у Государственной налоговой службы Украины нет председателя, а есть исполняющий обязанности – Татьяна Кириенко. Согласно данным декларации за 2023 год, она получила 1 091 490 грн, то есть, около 91 тыс. грн в месяц. Заместитель председателя ГНС Наталья Калениченко по данным декларации получила за 2023 год 1063230 грн, то есть около 88,6 тысяч грн в месяц.

Как известно, кроме голого оклада госслужащие получают разнообразные надбавки.

Также, как сообщает издание, оклад первого заместителя председателя ГНС вырос с 31 740 грн. до 63 480 грн., оклад директора департамента – с 19 759 грн. до 39 517 грн., оклад заместителя директора департамента – с 15 765 грн. до 31 530 грн.

Глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев объяснил, почему удалось повысить оклады в налоговой.

«Продолжаем реформировать налоговую службу. Для выполнения Национальной стратегии доходов и внедряя лучшие международные практики, КМ принял решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3.3 тыс.).

Это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управлении налоговыми органами.

За счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится.

Совершенно верное решение, которое нельзя не поддержать» - отметил Гетманцев.

Вместе с тем, он обратился к налоговикам.

«Друзья, несмотря на войну, государство нашло возможность повысить ваши зарплаты. Взаимно общество ожидает от вас честного, добросовестного и профессионального исполнения обязанностей, с пониманием, что и ваша заслуженная зарплата и ее повышение уплачиваются вам из средств налогоплательщиков. Также надеюсь, что в налоговую в конце концов удастся привлечь талантливую молодежь и демобилизованных ветеранов, усилив ее состав» - добавил председатель Комитета.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», расходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить на около 500 млрд грн. В частности, Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд., Нацполиция – 15,2 млрд., СБУ – 5,1 млрд. Параллельно предлагается принять закон о повышении налогов для бизнеса и граждан, в том числе, при продаже авто или недвижимости.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.