В одесской Аркадии произошла массовая драка: участников задержала полиция, видео

Участникам драки грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

В субботу, 27 июля, возле одного из развлекательных заведений в одесской Аркадии между компаниями незнакомцев возникла массовая драка. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что правоохранители прекратили противоправные действия злоумышленников, имевших признаки опьянения.

«Семь молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет полицейские доставили в подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Все они из одной компании, причину и мотивы драки объяснять отказались. Полицейские принимают меры по установлению других участников инцидента», - заявили в полиции.

Следователи квалифицировали их действия по ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно действующему законодательству фигурантам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следствие продолжается.

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