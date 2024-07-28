Принятие граждан на военную службу по контракту по системе рекрутинга: в ТЦК сообщили алгоритм

Рекрутеры объясняют, как попасть в ту или иную воинскую часть и предоставляют информацию об имеющихся вакантных должностях.

Фото: espreso.tv

Харьковский ОТЦК и СП сообщил алгоритм принятия граждан Украины на военную службу по контракту по системе рекрутинга:

кандидат обращается в рекрутинговый центр;

рекрутеры объясняют как попасть в ту или иную воинскую часть и предоставляют информацию об имеющихся вакантных должностях;

кандидат выбирает интересующую его вакансию;

кандидат (самостоятельно или с помощью рекрутера) коммуникирует с в/ч с целью получения рекомендательного письма от командира в/ч для последующего принятия на военную службу по контракту по конкретной вакантной должности; представитель в/ч может провести тестирование (по проверке физической подготовки, психолого-диагностическое тестирование в соответствии с военно-учетной специальностью кандидата (далее – ВОС) и т.п.);

после получения рекомендательного письма от командира в/ч кандидат должен посетить ТЦК и СП для уточнения учетных данных, формирования личного дела, прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), прохождения профессионально-психологического отбора;

ТЦК и СП осуществляет направление кандидата для заключения контракта.

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