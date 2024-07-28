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Прийняття громадян на військову службу за контрактом за системою рекрутингу: у ТЦК повідомили алгоритм

18:19, 28 липня 2024
Рекрутери пояснюють як потрапити в ту чи іншу військову частину та надають інформацію щодо наявних вакантних посад.
Прийняття громадян на військову службу за контрактом за системою рекрутингу: у ТЦК повідомили алгоритм
Фото: espreso.tv
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Харківський ОТЦК та СП повідомив алгоритм прийняття громадян України на військову службу за контрактом за системою рекрутингу:

  • кандидат звертається до рекрутингового центру;
  • рекрутери пояснюють як потрапити в ту чи іншу військову частину та надають інформацію щодо наявних вакантних посад;
  • кандидат обирає вакансію, яка його зацікавила;
  • кандидат (самостійно чи з допомогою рекрутера) комунікує з в/ч з метою отримання рекомендаційного листа від командира в/ч для подальшого прийняття на військову службу за контрактом за конкретною вакантною посадою; представник в/ч може провести тестування (із перевірки фізичної підготовки, психолого-діагностичне тестування відповідно до військово-облікової спеціальності кандидата (далі — ВОС) тощо);
  • після отримання рекомендаційного листа від командира в/ч, кандидат повинен відвідати ТЦК та СП для уточнення облікових даних, формування особової справи, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), проходження професійно-психологічного відбору;
  • ТЦК та СП здійснює направлення кандидата для укладення контракту.

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