Прийняття громадян на військову службу за контрактом за системою рекрутингу: у ТЦК повідомили алгоритм

Рекрутери пояснюють як потрапити в ту чи іншу військову частину та надають інформацію щодо наявних вакантних посад.

Фото: espreso.tv

Харківський ОТЦК та СП повідомив алгоритм прийняття громадян України на військову службу за контрактом за системою рекрутингу:

кандидат звертається до рекрутингового центру;

рекрутери пояснюють як потрапити в ту чи іншу військову частину та надають інформацію щодо наявних вакантних посад;

кандидат обирає вакансію, яка його зацікавила;

кандидат (самостійно чи з допомогою рекрутера) комунікує з в/ч з метою отримання рекомендаційного листа від командира в/ч для подальшого прийняття на військову службу за контрактом за конкретною вакантною посадою; представник в/ч може провести тестування (із перевірки фізичної підготовки, психолого-діагностичне тестування відповідно до військово-облікової спеціальності кандидата (далі — ВОС) тощо);

після отримання рекомендаційного листа від командира в/ч, кандидат повинен відвідати ТЦК та СП для уточнення облікових даних, формування особової справи, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), проходження професійно-психологічного відбору;

ТЦК та СП здійснює направлення кандидата для укладення контракту.

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