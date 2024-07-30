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Прятался в камышах: в Одесской области пограничники задержали уклониста, видео

00:06, 30 июля 2024
31-летний винничанин пытался вплавь добраться до берега Приднестровского региона Молдовы.
Прятался в камышах: в Одесской области пограничники задержали уклониста, видео
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В Одесской области пограничники Подольского отряда во время патрулирования Кучурганского водохранилища обнаружили скрывавшегося в камышах мужчину. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пловцом оказался 31-летний винничанин, который пытался вплавь добраться до берега Приднестровского региона Молдовы. Мужчина самостоятельно и тщательно спланировал свой незаконный маршрут.

«Чтобы личные вещи и документы не промокли, он плотно упаковал их полиэтиленовой пленкой и скотчем. Однако заплыв длился не долго», - говорится в сообщении.

На берег пловца доставили на лодке, а попытку незаконного пересечения границы зафиксировали в протоколе по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

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