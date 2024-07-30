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Ховався в очереті: на Одещині прикордонники затримали ухилянта, відео

00:06, 30 липня 2024
31-річний вінничанин намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови.
Ховався в очереті: на Одещині прикордонники затримали ухилянта, відео
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На Одещині прикордонники Подільського загону під час патрулювання Кучурганського водосховища виявили особу, яка ховалася в очереті. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Плавцем виявився 31-річний вінничанин, який намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови. Чоловік самостійно та ретельно спланував свій незаконний маршрут.

«Щоб особисті речі та документи не промокли, він щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем. Однак, заплив тривав не довго», - сказано у повідомленні.

На берег плавця доставили на човні, а спробу незаконного перетину кордону зафіксували у протоколі за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.  

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