Ховався в очереті: на Одещині прикордонники затримали ухилянта, відео

31-річний вінничанин намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови.

На Одещині прикордонники Подільського загону під час патрулювання Кучурганського водосховища виявили особу, яка ховалася в очереті. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Плавцем виявився 31-річний вінничанин, який намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови. Чоловік самостійно та ретельно спланував свій незаконний маршрут.

«Щоб особисті речі та документи не промокли, він щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем. Однак, заплив тривав не довго», - сказано у повідомленні.

На берег плавця доставили на човні, а спробу незаконного перетину кордону зафіксували у протоколі за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.