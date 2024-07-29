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У Києві на Подолі перевіряють «Колесо огляду» після трагедії на канатній дорозі через Дніпро

23:30, 29 липня 2024
Поліція запросила усі дозвільні документа на проведення атракціону.
У Києві на Подолі перевіряють «Колесо огляду» після трагедії на канатній дорозі через Дніпро
Фото з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі. Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова, передає «Укрінформ».

Перевірку розпочали після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону «Колесо огляду» в Подільському районі», - зазначила Винокурова.

За її словами, поліція запросила усі дозвільні документа на проведення атракціону.

Вона зауважила, що провадження є фактовим, оскільки без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Наразі про результати перевірки, за словами Винокурової, говорити ще зарано.

Як відомо, атракціон «Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.

Як писала «Судово-юридична газета», 21 липня надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.

Додамо, момент обриву тросу потрапив на камери спостереження.

Нагадаємо, раніше у прокуратурі заявляли, що винуватцям загибелі хлопця, який зірвався з атракціону в Києві, загрожує до 8 років тюрми.

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