Дар'ю Білодід дискваліфікували на Олімпіаді-2024: українська дзюдоїстка не змогла стримати сліз після поразки

Українка залишилася без медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не змогла пробитися до чвертьфіналу Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

В 1/8 фіналу 23-річна киянка драматично програла японці Харуці Фунакубі. Спортсменка заробила три «шидо» та була дискваліфікована у додатковий час.

Сутичка вийшла дуже напруженою. Суперниці не поступалися одна одній в основні чотири хвилини, отримавши попередження за відсутність активних дій. При цьому результативні атаки спортсменкам також не вдалися – 0:0.

У додатковий час 23-річна киянка отримала дві жовті картки, які автоматично призвели до червоної, дискваліфікації та перемоги японки. Невихід до чвертьфіналу означає, що Дар'я не отримає права навіть на втішні поєдинки та можливість поборотися за «бронзу».

Українка не змогла стримати сліз після своєї поразки.

Дар’я Білодід вибула з Олімпіади-2024 вже після свого другого поєдинку. На старті вона за 5 секунд іппоном перемогла 15-річну представницю Кирибаті Неру Тібва.

Нагадаємо, що у Парижі 26 липня пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024.

Церемонію відкриття Олімпіади розкритикували через пародії на «Таємну вечерю» Леонардо да Вінчі, де замість Христа та його учнів опинилися бородата жінка та переодягнуті у жінок чоловіки.

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