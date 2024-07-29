Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Дар'ю Білодід дискваліфікували на Олімпіаді-2024: українська дзюдоїстка не змогла стримати сліз після поразки

17:22, 29 липня 2024
Українка залишилася без медалі на Олімпійських іграх у Парижі.
Дар'ю Білодід дискваліфікували на Олімпіаді-2024: українська дзюдоїстка не змогла стримати сліз після поразки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не змогла пробитися до чвертьфіналу Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

В 1/8 фіналу 23-річна киянка драматично програла японці Харуці Фунакубі. Спортсменка заробила три «шидо» та була дискваліфікована у додатковий час.

Сутичка вийшла дуже напруженою. Суперниці не поступалися одна одній в основні чотири хвилини, отримавши попередження за відсутність активних дій. При цьому результативні атаки спортсменкам також не вдалися – 0:0.

У додатковий час 23-річна киянка отримала дві жовті картки, які автоматично призвели до червоної, дискваліфікації та перемоги японки. Невихід до чвертьфіналу означає, що Дар'я не отримає права навіть на втішні поєдинки та можливість поборотися за «бронзу».

Українка не змогла стримати сліз після своєї поразки.

Дар’я Білодід вибула з Олімпіади-2024 вже після свого другого поєдинку. На старті вона за 5 секунд іппоном перемогла 15-річну представницю Кирибаті Неру Тібва.

Нагадаємо, що у Парижі 26 липня пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024.

Церемонію відкриття Олімпіади розкритикували через пародії на «Таємну вечерю» Леонардо да Вінчі, де замість Христа та його учнів опинилися бородата жінка та переодягнуті у жінок чоловіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Бо є тенденція до зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу» – у Міноборони пояснили, чому проти повної заборони на мобілізації до 25 років

За існуючої тенденції зменшення кількості та якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії ухвалення законопроекту поставить під загрозу виконання заходів щодо доукомплектування Збройних Сил, вважає Міноборони.

ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

Джо Байден запропонує реформу Верховного Суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості»

Президент Джо Байден збирається запропонувати конституційні поправки щодо Верховного Суду США через його рішення у справі імунітету Дональда Трампа від федерального переслідування – Politico.

Чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ

Дані про осіб з інвалідністю повинні бути наявні в Реєстрі «Оберіг» шляхом автоматичного обміну з реєстрами Пенсійного фонду і Мінсоцполітики.

Верховний Суд вказав, що відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану не може кваліфікуватися як прогул без поважної причини

Верховний Суд розглянув справу про те, чи можна звільнити за прогул працівника, який виїхав за кордон і працював дистанційно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області