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Дарью Билодид дисквалифицировали на Олимпиаде-2024: украинская дзюдоистка не смогла сдержать слез после поражения

17:22, 29 июля 2024
Украинка осталась без медали на Олимпийских играх в Париже.
Дарью Билодид дисквалифицировали на Олимпиаде-2024: украинская дзюдоистка не смогла сдержать слез после поражения
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не смогла пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В 1/8 финала 23-летняя киевлянка драматически проиграла японцы Харуке Фунакуби. Спортсменка заработала три «шидо» и была дисквалифицирована в дополнительное время.

Схватка получилась очень напряженной. Соперницы не уступали друг другу в четыре основных минуты, получив предупреждение за отсутствие активных действий. При этом результативные атаки спортсменкам также не удались – 0:0.

В дополнительное время 23-летняя киевлянка получила две желтые карточки, автоматически приведшие к красной, дисквалификации и победе японки. Невыход в четвертьфинал означает, что Дарья не получит права даже на утешительные поединки и возможность сразиться за «бронзу».

Украинка не смогла сдержать слезы после своего поражения.

Дарья Билодид выбыла из Олимпиады-2024 уже после своего второго поединка. На старте она за 5 секунд ипоном победила 15-летнюю представительницу Кирибати Неру Тибва.

Напомним, что в Париже 26 июля прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024.

Церемонию открытия Олимпиады подвергли критике из-за пародий на «Тайный ужин» Леонардо да Винчи, где вместо Христа и его учеников оказались бородатая женщина и переодетые у женщин мужчины.

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