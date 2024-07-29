Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід за 5 секунд здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024

Дзюдоїстка Дар’я Білодід за рекордний час пройшла до 1/8 фіналу на літніх Олімпійських іграх-2024.

Фото: Федерація дзюдо України

У понеділок, 29 липня, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула перемогу за 5 секунд сутички і пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024.

Українка виконала прийом на оцінку іппон, що є найвищою, якої може досягти боєць у дзюдо. Білодід перемогла представницю Кірібаті Неру Тібва.

Білодід за 5 секунд виграла першу сутичку на Іграх у Парижі і пройшла в 1/8 фіналу. Сутичка пройшла у ваговій категорії до 57 кг.

Наступною суперницею Білодід стане японка Харука Фунакубо.

Нагадаємо, що у Парижі 26 липня пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024.

Церемонію відкриття Олімпіади розкритикували через пародії на «Таємну вечерю» Леонардо да Вінчі, де замість Христа та його учнів опинилися бородата жінка та переодягнуті у жінок чоловіки.

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