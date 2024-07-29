Украинская дзюдоистка Дарья Билодид за 5 секунд одержала первую победу на Олимпиаде-2024

Дзюдоистка Дарья Билодид за рекордное время прошла в 1/8 финала на летних Олимпийских играх-2024.

В понедельник, 29 июля, украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала победу за 5 секунд стычки и прошла в 1/8 финала Олимпиады-2024.

Украинка выполнила прием на оценку иппон, которая является самой высокой, которой может достичь боец ​​в дзюдо. Белодид победила представительницу Кирибати Неру Тибва.

Белодид за 5 секунд выиграла первую стычку на Играх в Париже и прошла в 1/8 финала. Схватка прошла в весовой категории до 57 кг.

Следующей соперницей Белодид станет японка Харука Фунакубо.

Напомним, что в Париже 26 июля прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024.

Церемонию открытия Олимпиады подвергли критике из-за пародий на «Тайный ужин» Леонардо да Винчи, где вместо Христа и его учеников оказались бородатая женщина и переодетые у женщин мужчины.

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