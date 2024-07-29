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В Киеве на Подоле проверяют «Колесо обозрения» после трагедии на канатной дороге через Днепр

23:30, 29 июля 2024
Полиция пригласила все разрешительные документы на проведение аттракциона.
В Киеве на Подоле проверяют «Колесо обозрения» после трагедии на канатной дороге через Днепр
Фото из открытых источников
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В Киеве правоохранители проверяют работу аттракциона «Колесо обозрения» на Подоле. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Ирина Винокурова, передает «Укринформ».

Проверку начали после гибели мужчины в результате обрыва троса на канатной дороге через Днепр в Киеве.

«В рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью – проверяется работа аттракциона «Колесо обозрения» в Подольском районе», - отметила Винокурова.

По ее словам, полиция пригласила все разрешительные документы на проведение аттракциона.

Она отметила, что производство является фактовым, поскольку без него правоохранительные органы не могут провести проверку. Пока о результатах проверки, по словам Винокуровой, говорить еще рано.

Как известно, аттракцион «Колесо обозрения» привезли из Франции и в 2017 году и установили на Подоле.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.

Добавим, момент обрыва троса попал на камеры наблюдения.

Напомним, в прокуратуре заявляли, что виновникам гибели парня, который сорвался с аттракциона в Киеве, грозит до 8 лет тюрьмы.

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