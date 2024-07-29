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Недоотримана пенсія: які документи потрібні для її оформлення

23:48, 29 липня 2024
Недоотримана пенсія - це сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю.
Недоотримана пенсія: які документи потрібні для її оформлення
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Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області роз’яснило, що таке недоотримана пенсія.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали, що визначено частиною другою статті 36 зазначеного Закону.

Подати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна як безпосередньо у сервісних центрах органів Пенсійного фонду України, так і дистанційно: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

 Перелік документів, які особа має надати для виплати їй недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера, є однаковим при офлайн- і онлайн-зверненні. Разом із заявою до Фонду надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером, документ, що посвідчує особу заявника, реквізити банківського рахунку та паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання до документу, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину.

Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви через вебпортал — дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.

Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка»: у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.

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