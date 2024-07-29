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Недополученная пенсия: какие документы нужны для ее оформления

23:48, 29 июля 2024
Недополученная пенсия - это сумма принадлежавшей пенсионеру пенсии и оставшаяся недополученной в связи с его смертью.
Недополученная пенсия: какие документы нужны для ее оформления
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, что такое недополученная пенсия.

Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается – по месяц смерти включительно членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти, в том числе находившимся нетрудоспособным членам семьи. на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером или не проживали, что определено частью второй статьи 36 указанного Закона.

Подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно как непосредственно в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

 Перечень документов, которые лицо должно предоставить для выплаты ему недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера, одинаков при офлайн-и онлайн-обращении. Вместе с заявлением в Фонд предоставляется свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером, документ, удостоверяющий личность заявителя, реквизиты банковского счета и паспорт или другие документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера представляют документы, удостоверяющие пребывание на его содержании.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»), которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращениям, поступившим не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения в документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельства о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство.

Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами. При подаче заявления через вебпортал — дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.

Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путём зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, выплату можно получить через международную платежную систему «Швидка копійка»: в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

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