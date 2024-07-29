На певицу Кристину Соловий составили админпротокол за ругательство на сцене в Черноморске

Судить Соловий будет Ильичевский городской суд.

Источник фото: Кристина Соловий

Полиция Одесщины наложила административный протокол на певицу Кристину Соловий за употребление нецензурной лексики во время выступления на фестивале «виделкаfest» в Черноморске. Об этом «hromadske» со ссылкой на организаторов фестиваля и полицию области.

Ранее соцсетями распространился отрывок из выступления Кристины Соловий, где она разговаривает с публикой. Артистка высказалось относительно старого названия города Черноморск – Ильичевск. В результате слова артистки повлекли за собой волну обсуждений.

«А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х*йня», — сказала Соловий.

Культурный менеджер фестиваля «виделкаfest» Сергей Гнездилов рассказал «hromadske», что после этого выступления несколько местных жителей написали заявление в полицию за нарушение общественного порядка, за использование обсценной лексики в публичных местах.

В полиции же уточнили, что на Соловий был составлен протокол по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Певице грозит либо штраф, либо общественные работы, либо исправительные работы с вычетом 20% заработка, либо 15 суток админареста — глядя, что изберет суд.

Судить Соловий будет Ильичевский городской суд, сохранивший старое название, заявил Гнездилов.

Правоохранители объяснили, что составили протокол, потому что этот инцидент получил значительную огласку и не все посетители мероприятия однозначно восприняли ругательство певицы. Некоторые местные жители требовали извинений — и организаторы извинились перед ними, рассказали в полиции.

По словам Гнездилова, полицейские сначала хотели составить админпротокол на организаторов фестиваля. Однако в «виделкаfest» объяснили, что за все высказывания со сцены несут ответственность непосредственно артисты. И потому полиция пригласила в райотдел Кристину Соловий.

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