На співачку Христину Соловій склали адмінпротокол за лайку на сцені в Чорноморську

Судити Соловій буде Іллічівський міський суд.

Поліція Одещини наклала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій за вживання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі «виделкаfest» у Чорноморську. Про це пише «hromadske» з посиланням на організаторів фестивалю та поліцію області.

Раніше соцмережами поширився уривок з виступу Христини Соловій, де вона розмовляє з публікою. Артистка висловилося щодо старої назви міста Чорноморськ — Іллічівськ. В результаті слова артистки спричинили хвилю обговорень.

«А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня», — сказала Соловій.

Культурний менеджер фестивалю «виделкаfest» Сергій Гнезділов розповів «hromadske», що після цього виступу кілька місцевих жителів написали заяву до поліції за порушення громадського порядку, за використання обсценної лексики в публічних місцях.

У поліції ж уточнили, що на Соловій склали протокол за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Співачці загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту — дивлячись, що обере суд.

Судити Соловій буде Іллічівський міський суд, який зберіг стару назву, заявив Гнезділов.

Правоохоронці пояснили, що склали протокол, бо цей інцидент набув значного розголосу і не всі відвідувачі заходу однозначно сприйняли лайку співачки. Дехто з місцевих жителів вимагав вибачень — і організатори перепросили їх, розповіли в поліції.

За словами Гнезділова, поліціянти спершу хотіли скласти адмінпротокол на організаторів фестивалю. Однак у «виделкаfest» пояснили, що за всі висловлювання зі сцени несуть відповідальність безпосередньо артисти. І тому поліція запросила до райвідділку Христину Соловій.

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