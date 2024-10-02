Повышение минималки на 100 гривен, обойдется Госбюджету в 5,3 млрд гривен – Роксолана Пидласа

Социальные стандарты в бюджете на 2025 год остаются неизменными из-за ограниченных ресурсов.

Источник фото: Facebook / Roksolana Pidlasa

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что социальные стандарты в проекте бюджета на 2025 год останутся замороженными, поскольку их повышение потребует значительных расходов, которые являются ограниченными. Например, повышение минимальной заработной платы на 100 гривен до 8100 гривен стоило бы бюджету 5,3 миллиарда гривен. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

«Если в этом году увеличить его (показатель минимальной заработной платы - ИФ-У) на 100 гривен, то расходы государственного бюджета вырастут на 5,3 млрд гривен. То есть, если повысить минимальную заработную плату, например, на 1 тысячу гривен - до 9 тысяч гривен, то это будет более чем 50 млрд гривен расходов бюджета», - отметила Пидласа.

Она также акцентировала, что уровень прожиточного минимума невозможно довести до реального показателя из-за привязки многих выплат к этому значению. По мнению главы комитета, стоит отказаться от категории «прожиточный минимум» в расчетах бюджета, поскольку это вызывает негатив в обществе.

«Потому что это вызывает очень много негатива к государству, когда мы якобы говорим в официальном документе, в государственном бюджете, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тысячи гривен, при этом Министерство социальной политики на соседней улице рассчитывает фактический, реальный прожиточный минимум примерно на уровне 9 тысяч гривен», - пояснила глава бюджетного комитета Рады.

Пидласа считает необходимым установить базовую расчетную величину, к которой будут привязаны зарплаты судей, прокуроров и антикоррупционных органов.

Она отметила, что потребность в пересмотре социальных стандартов может возникнуть, если реальный ВВП превысит прогнозируемый рост на 2,7% в 2025 году.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года.

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