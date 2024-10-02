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Підвищення мінімалки на 100 гривень, обійдеться Держбюджету у 5,3 млрд гривень – Роксолана Підласа

18:10, 2 жовтня 2024
Соціальні стандарти в бюджеті на 2025 рік залишаються незмінними через обмежені ресурси.
Підвищення мінімалки на 100 гривень, обійдеться Держбюджету у 5,3 млрд гривень – Роксолана Підласа
Джерело фото: Facebook / Roksolana Pidlasa
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Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що соціальні стандарти у проєкті бюджету на 2025 рік залишаться замороженими, оскільки їхнє підвищення вимагатиме значних витрат, які є обмеженими. Наприклад, підвищення мінімальної заробітної плати на 100 гривень до 8100 гривень коштувало б бюджету 5,3 мільярда гривень. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо цього року збільшити його (показник мінімальної заробітної плати - ІФ-У) на 100 гривень, то видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд гривень. Тобто, якщо підвищити мінімальну заробітну плату, наприклад, на 1 тисяч гривень - до 9 тисяч гривень, то це буде більш ніж 50 млрд гривень видатків бюджету», — зазначила Підласа.

Вона також акцентувала, що рівень прожиткового мінімуму неможливо довести до реального показника через прив’язку багатьох виплат до цього значення. На думку голови комітету, варто відмовитися від категорії «прожитковий мінімум» у розрахунках бюджету, оскільки це викликає негатив у суспільстві.

«Тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі, у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисяч гривень, при цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний, реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тисяч гривень», - пояснила голова бюджетного комітету Ради.

Підласа вважає за необхідне встановити базову розрахункову величину, до якої будуть прив’язані зарплати суддів, прокурорів і антикорупційних органів.

Вона зазначила, що потреба в перегляді соціальних стандартів може виникнути, якщо реальний ВВП перевищить прогнозоване зростання на 2,7% у 2025 році.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що розмір прожиткового мінімуму та мінімальну зарплату можуть підвищити за підсумками І півріччя 2025 року.

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