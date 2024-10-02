З двох судів Донеччини рекомендовано відрядити одинадцятьох суддів

Територіальна підсудність справ Дзержинського міського суду та Димитровського міського суду була змінена внаслідок автивних бойових дій.

2 жовтня на засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянули питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомляє ВККС.

Зазначається, що у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік 6 суддів Дзержинського міського суду Донецької області:

Качаленка Євгена Володимировича до Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Качаленко Ганни Василівни до Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Довженко Ольги Віталіївни до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Челюбєєва Євгенія Вікторовича до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Гері Олександра Геннадійовича до Широківського районного суду Дніпропетровської області;

Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

Також у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік п’ятьох суддів Димитровського міського суду Донецької області:

Клепки Людмили Іванівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Коваленко Тетяни Олександрівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Петуніна Ігоря Владиславовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Рибкіна Олексія Анатолійовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Салькової Віри Сергіївни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

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