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Из двух судов Донецкой области рекомендовано откомандировать одиннадцать судей

18:05, 2 октября 2024
Территориальная подсудность дел Дзержинского городского суда и Димитровского городского суда была изменена в результате активных боевых действий.
Из двух судов Донецкой области рекомендовано откомандировать одиннадцать судей
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2 октября на заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрели вопрос о внесении представления с рекомендацией об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщает ВККС.

Отмечается, что в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об откомандировании сроком на 1 год 6 судей Дзержинского городского суда Донецкой области:

Качаленка Євгена Володимировича до Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Качаленко Ганни Василівни до Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Довженко Ольги Віталіївни до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Челюбєєва Євгенія Вікторовича до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Гері Олександра Геннадійовича до Широківського районного суду Дніпропетровської області;

Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

Також у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік п’ятьох суддів Димитровського міського суду Донецької області:

Клепки Людмили Іванівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Коваленко Тетяни Олександрівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Петуніна Ігоря Владиславовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Рибкіна Олексія Анатолійовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Салькової Віри Сергіївни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

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