Из двух судов Донецкой области рекомендовано откомандировать одиннадцать судей

2 октября на заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрели вопрос о внесении представления с рекомендацией об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщает ВККС.
Отмечается, что в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об откомандировании сроком на 1 год 6 судей Дзержинского городского суда Донецкой области:
Качаленка Євгена Володимировича до Самарського районного суду міста Дніпропетровська;
Качаленко Ганни Василівни до Самарського районного суду міста Дніпропетровська;
Довженко Ольги Віталіївни до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;
Челюбєєва Євгенія Вікторовича до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;
Гері Олександра Геннадійовича до Широківського районного суду Дніпропетровської області;
Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.
Також у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік п’ятьох суддів Димитровського міського суду Донецької області:
Клепки Людмили Іванівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Коваленко Тетяни Олександрівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Петуніна Ігоря Владиславовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Рибкіна Олексія Анатолійовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Салькової Віри Сергіївни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.
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