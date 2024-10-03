В Сумской области будут судить бывшую работницу банка, которая похищала средства клиентов

Женщина вносила несанкционированные изменения в банковские данные, поэтому получала доступ к денежным средствам клиентов.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Сумской области будут судить бывшую работницу банковского учреждения, которая вносила изменения в автоматизированную систему банка и похищала средства клиентов. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемая, работая в отделении одного из банков на Сумщине, в течение 2021-2023 годов вносила несанкционированные изменения в банковские данные, получала доступ к денежным средствам клиентов учреждения. После чего женщина переводила безналичные средства со счетов клиентов на карты, к которым имела доступ и могла беспрепятственно снимать.

За это время обвиняемая похитила у потерпевших около 410 тысяч гривен. С полученными преступным путем средствами женщина совершила ряд финансовых операций, легализовав их.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1, ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1, 2 ст. 200 (подделка и использование поддельных платежных карт и поддельных документов на перевод), ч. 1, 3 ст. 362 (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов) УК Украины.

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