Практика судов
  1. В Украине

В Сумской области будут судить бывшую работницу банка, которая похищала средства клиентов

07:00, 3 октября 2024
Женщина вносила несанкционированные изменения в банковские данные, поэтому получала доступ к денежным средствам клиентов.
В Сумской области будут судить бывшую работницу банка, которая похищала средства клиентов
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области будут судить бывшую работницу банковского учреждения, которая вносила изменения в автоматизированную систему банка и похищала средства клиентов. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемая, работая в отделении одного из банков на Сумщине, в течение 2021-2023 годов вносила несанкционированные изменения в банковские данные, получала доступ к денежным средствам клиентов учреждения. После чего женщина переводила безналичные средства со счетов клиентов на карты, к которым имела доступ и могла беспрепятственно снимать.

За это время обвиняемая похитила у потерпевших около 410 тысяч гривен. С полученными преступным путем средствами женщина совершила ряд финансовых операций, легализовав их.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1, ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1, 2 ст. 200 (подделка и использование поддельных платежных карт и поддельных документов на перевод), ч. 1, 3 ст. 362 (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов) УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – известны результаты первого дня тестирования на знание норм права

2 октября не набрали проходной балл 8 кандидатов, а еще 8 не явились.

Страны должны рассмотреть возможность регулирования использования смартфонов подобно регулированию табакокурения – ВООЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предлагают урегулировать использование смартфонов.

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году

Также решением СНБО Кабмину поручено обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки.

Укрпочта начала рассылать повестки в Прикарпатье, на явку есть 14 дней – иначе розыск

Началась рассылка по почте повесток в Прикарпатье – Ивано-Франковский областной ТЦК.

Правонарушитель нецензурно высказался в адрес судьи столичного суда прямо у него в кабинете

А еще раньше в Черкасской области уже судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва