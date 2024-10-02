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Это больше миф, — в Харьковском ТЦК высказались о «бусификации» граждан

17:30, 2 октября 2024
Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко заявил, что на видео с задержаниями показывают только то, что может скомпрометировать работников ТЦК.
Это больше миф, — в Харьковском ТЦК высказались о «бусификации» граждан
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Видео из соцсетей о принудительной доставке мужчин в территориальные центры комплектования неполны и могут подвергнуть сомнению репутацию сотрудников ТЦК. Об этом заявил начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко в комментарии Суспильному. 

Он уверяет, что ТЦК "действуют исключительно в рамках закона", а "бусификация" граждан – это больше миф.

"Я скажу, что это больше миф, потому что я тоже смотрю ролики, которые есть в интернете. Я могу заверить всех, что все РТЦК действуют в рамках закона. Они общаются с людьми, они объясняют и извещают на улице. Также со всеми представителями. есть Национальная полиция, которая не позволяет нарушать законодательные акты и общественный порядок. ", - сказал Романенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон об усилении мобилизации ввел еще один документ, который кроме повестки или распоряжения можно получить от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой.

В Минобороны объяснили, могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного.

Также стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклонистов в управлении автомобилем.

Отметим, что «Укрпочта» начала рассылать повестки на Прикарпатье.

В Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года и отправить их по адресам военнообязанным.

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