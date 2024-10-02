Це більше міф, — у Харківському ТЦК висловилися про «бусифікацію» громадян

Відео із соцмереж про примусову доставку чоловіків до територіальних центрів комплектування неповні та можуть поставити під сумнів репутацію співробітників ТЦК. Про це заявив начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко у коментарі Суспільному.
Він запевняє, що ТЦК "діють виключно в рамках закону", а "бусифікація" громадян – це більше міф.
"Я скажу, що це більше міф, тому що я також дивлюся ролики, які є в інтернеті. Я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в рамках закону. Вони спілкуються з людьми, вони пояснюють і сповіщають на вулиці. Також зі всіма представниками є Національна поліція, яка не дозволяє порушувати законодавчі акти і громадський порядок. Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно не повне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК", — сказав Романенко.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий закон про посилення мобілізації запровадив ще один документ, який, окрім повістки чи розпорядження, можна отримати від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою.
У Міноборони пояснили, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного.
Також стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження ухилянта у керуванні автомобілем.
Зазначимо, що «Укрпошта» почала розсилати повістки на Прикарпатті.
В Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним.
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