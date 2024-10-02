Це більше міф, — у Харківському ТЦК висловилися про «бусифікацію» громадян

"Я скажу, що це більше міф, тому що я також дивлюся ролики, які є в інтернеті. Я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в рамках закону. Вони спілкуються з людьми, вони пояснюють і сповіщають на вулиці. Також зі всіма представниками є Національна поліція, яка не дозволяє порушувати законодавчі акти і громадський порядок. Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно не повне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК", — сказав Романенко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий закон про посилення мобілізації запровадив ще один документ, який, окрім повістки чи розпорядження, можна отримати від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою.

У Міноборони пояснили, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного.

Також стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження ухилянта у керуванні автомобілем.

Зазначимо, що «Укрпошта» почала розсилати повістки на Прикарпатті.

В Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним.

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