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Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті, на явку є 14 днів – інакше розшук

17:16, 2 жовтня 2024
Почалася розсилка поштою повісток на Прикарпатті – Івано-Франківський обласний ТЦК.
Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті, на явку є 14 днів – інакше розшук
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«Укрпошта» почала розсилати повістки на Прикарпатті. Про це 2 жовтня повідомляє Івано-Франківський ОТЦК та СП.

«Документи підписані електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Надруковані повістки «Укрпоштою". Повістки будуть надсилатися за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних.

Після отримання повістки чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. В іншому випадку будуть притягнені до адміністративної відповідальності. ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи» - вказали в ОТЦК.

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним. У ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Тож, тепер на ці адреси можна буде масово розіслати повістки.

Профінансувати друк та відправку планують за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділивши під це Міністерству оборони 71,82 млн грн. 

«Судово-юридична газета» звернулася до Кабміну із запитом стосовно надання розпорядження КМУ про виділення коштів на масову розсилку повісток та копії пояснювальної записки.

Як зазначили у Мінекономіки у відповідь на запит «Судово-юридичної газети», Кабінетом Міністрів 24.09.2024 прийнято розпорядження 915-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави», якому присвоєно гриф «Для службового користування».

Автор: Наталя Мамченко

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ТЦК Укрпошта

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