Правопорушник нецензурно висловився на адресу судді столичного суду прямо у нього в кабінеті

А ще раніше у Черкаській області вже суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого .

Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано у Дніпровському районному суді міста Києва.

Як повідомив до Вищої ради правосуддя суддя Дніпровського райсуду міста Києва Олександр Дзюба, у нього в провадженні перебувала справа про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 130 (керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння особою, яка вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Своїм рішенням суддя притягнув правопорушника до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції не подавалася, відтак рішення суду набрало законної сили.

Аж раптом громадянин з’явився до приміщення Дніпровського райсуду столиці, зайшов до кабінету судді та влаштував скандал.

Чоловік висловив незадоволення рішенням суду, особливо в частині позбавлення його права керування транспортними засобами.

Свою незгоду з рішенням суду громадянин висловив у агресивній манері, допустив нецензурну лайку на адресу Олександра Дзюби та погрожував судді.

Все це відбувалося у присутності двох помічників суддів та двох секретарів судового засідання.

Наостанок чоловік повідомив Олександру Дзюбі, що «спілкування» із суддею він записав на свій мобільний телефон. Після цього чоловіка вивели з будівлі суду співробітники Служби судової охорони.

У зв’язку з цим, Олександр Дзюба зазначив, що відповідний аудіозапис, якщо він дійсно був зроблений, правопорушник може використовувати та поширювати з метою дискредитації судді.

Нагадаємо, що 11 вересня Друга дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу вже щодо судді Жашківського райсуду Черкаської області, який нецензурно висловився на адресу обвинуваченого через те, що громадянин заявив, що не визнає свою провину у вчиненні злочину.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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