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Лікарням частково припинили виплати за пацієнтів, які не оновили свої дані — що відомо

17:04, 2 жовтня 2024
До 1 жовтня українці, які раніше уклали декларації із сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами, мали уточнити свої номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків.
Лікарням частково припинили виплати за пацієнтів, які не оновили свої дані — що відомо
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З 1 жовтня вступила в дію норма, згідно з якою закладам первинної медичної допомоги припинять виплати за лікування пацієнтів, якщо ті не підтвердили свою особу. Такий порядок передбачений Постановою Кабінету міністрів №1394.

Відповідно до нього, до 1 жовтня українці, які раніше уклали декларації із сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами, мали уточнити свої номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків.

За відсутності цих відомостей в Електронній системі охорони здоров’я лікарі більше не будуть отримувати кошти за допомогу пацієнтам.

Значно мірою це стосується дітей, які переважно не мають індивідуального кода платника податків, необхідного для верифікації документа. У Міністерстві охорони здоров’я водночас запевняють, що поки зміни їх оминуть.

Національна служба здоров’я України повідомила, що продовжить фінансувати медичні заклади за лікування пацієнтів молодше 18 років, навіть якщо їхні дані не пройшли верифікацію в системі ЕСОЗ.

У МОЗ пояснили, що такі заходи впроваджують для того, аби «забезпечити актуальність та достовірність даних пацієнтів».

«Наразі верифікація відбувається шляхом обміну даними ЕСОЗ з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦСГ)», – зазначили у міністерстві.

За даними НСЗУ, наразі в системі виявили 4,9 млн неверифікованих пацієнтів, з яких 4,3 – українців віком менше 18 років. Процес верифікації дітей ускладнений тим, що більшість з них не отримують ІПН.

«МОЗ та НСЗУ докладає максимум зусиль для того, щоби медики продовжували отримувати виплати за свою роботу, а пацієнти - медичні послуги», — підкреслили в Нацслужбі здоров’я.

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