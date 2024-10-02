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Больницам частично прекратили выплаты за пациентов, не обновивших свои данные — что известно

17:04, 2 октября 2024
До 1 октября украинцы, ранее заключившие декларации с семейными врачами, педиатрами и терапевтами, должны были уточнить свои номера телефонов и регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков.
Больницам частично прекратили выплаты за пациентов, не обновивших свои данные — что известно
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С 1 октября вступила в действие норма, согласно которой учреждениям первичной медицинской помощи прекратят выплаты за лечение пациентов, если те не подтвердили свое лицо. Такой порядок предусмотрен Постановлением Кабинета Министров №1394.

Согласно ему, до 1 октября украинцы, ранее заключившие декларации с семейными врачами, педиатрами и терапевтами, должны были уточнить свои номера телефонов и регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков.

В отсутствие этих сведений в Электронной системе здравоохранения врачи больше не будут получать средства за помощь пациентам.

В значительной степени это касается детей, преимущественно не имеющих индивидуального кода налогоплательщика, необходимого для верификации документа. В Министерстве здравоохранения заверяют, что пока изменения их минуют.

Национальная служба здоровья Украины сообщила, что продолжит финансировать медицинские учреждения за лечение пациентов младше 18 лет, даже если их данные не прошли верификацию в системе ЕСОЗ.

В Минздраве пояснили, что такие меры предпринимаются для того, чтобы «обеспечить актуальность и достоверность данных пациентов».

«В настоящее время верификация происходит путем обмена данными ЕСОЗ с Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ) и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан (ДРАЦСХ)», – отметили в министерстве.

По данным НСЗУ, в настоящее время в системе выявили 4,9 млн неверифицированных пациентов, из которых 4,3 – украинцев в возрасте менее 18 лет. Процесс верификации детей осложнен тем, что большинство из них не получают ИНН.

«Минздрав и НСЗУ прилагают максимум усилий для того, чтобы медики продолжали получать выплаты за свою работу, а пациенты – медицинские услуги», — подчеркнули в Нацслужбе здоровья.

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