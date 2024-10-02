Суд ЕС подтвердил, что запрет на консультации адвокатов для российского бизнеса не составляет вмешательства в основные права

Как отметил суд, данный запрет не подвергает сомнению фундаментальное право всех лиц на консультацию адвоката.

Общий суд ЕС сообщает, что подтвердил законность запрета на предоставление юридических консультаций правительству рф и юридическим лицам, основанным в россии. Как отметил суд, данный запрет не подвергает сомнению фундаментальное право всех лиц на консультацию адвоката для целей ведения или предупреждения судебного разбирательства.

Так, в 2022 году в ответ на полномасштабную агрессию россии против Украины Совет Европейского Союза принял ряд ограничительных мер, направленных на оказание давления на рф. Среди принятых мер – запрет предоставления юридических консультаций.

Эти акты запрещают любому лицу, имеющему право оказывать юридические консультационные услуги (в частности, на территории Европейского Союза), предоставлять такие услуги правительству россии или юридическим лицам, организациям или органам рф, за некоторыми исключениями.

Ряд ассоциаций бельгийских адвокатов, в том числе Orden néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, ряд бельгийских адвокатов, Orden des avocats à la cour de Paris и один из его членов, вместе с Association Avocats Ensemble (ACE), инициировали производство в Общем суде Союза в целях отмены этого запрета. По их мнению, этот запрет не имеет «никакого изложения причин и нарушает основные права, гарантирующие доступ к юридической консультации адвоката, профессиональную тайну и обязанность адвокатов о независимости, ценности верховенства права и принципах пропорциональности и законности».

Общий суд ЕС отклонил эти заявления.

Он напомнил, что Хартия Европейского Союза об основных правах признает всех лиц имеющими право на эффективную судебную защиту, которое включает право на консультацию и представление интересов адвокатом в контексте существующего или предполагаемого судебного процесса. Суд указал, что это право не подвергается сомнению запретом, о котором идет речь.

В этом отношении Суд ЕС разъясняет, что общий запрет оказывать юридические консультационные услуги правительству россии или юридическим лицам, организациям или органам, основанным в россии, не касается юридических консультационных услуг, оказываемых в связи с судебными, административными или арбитражными разбирательствами. Таким образом, запрет распространяется только на юридические советы, не имеющие связи с судебным разбирательством. Общий суд добавляет, что юридические консультации, предоставленные физическим лицам, в частности, не подпадают под запрет.

Напоминая о важности независимости адвокатов для целей гарантирования права лиц на эффективное средство правовой защиты, в контекстах, где существует связь с судебным разбирательством, Общий суд ЕС считает, что запрет, о котором идет речь, не применяется к юридическим консультационным услугам, предоставляемым адвокатом , имеющих связь с судебным разбирательством, и поэтому не влечет никакого вмешательства в независимость адвокатов.

Общий суд добавляет, что может быть ограничена фундаментальная роль адвокатов в обеспечении соблюдения и защиты верховенства права. Эта роль может быть подвергнута ограничениям, оправданным целями общего интереса, преследуемыми Европейским Союзом, при условии, что такие ограничения не составляют по отношению к преследуемой цели непропорциональное и недопустимое вмешательство, что наносит вред самой сути задачи, возложенной на адвокатов в правовом государстве.

По мнению Общего суда, запрет действительно преследует цели всеобщего интереса, не причиняя вреда самой сути фундаментальной роли адвокатов в демократическом обществе.

Автор: Наталья Мамченко

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