Суд ЄС підтвердив, що заборона на консультації адвокатів для російського бізнесу не становить втручання в основні права

Як зазначив суд, дана заборона не ставить під сумнів фундаментальне право всіх осіб на консультацію адвоката.

Загальний суд ЄС повідомляє, що підтвердив законність заборони надавати юридичні консультації уряду рф та юридичним особам, заснованим у рф. Як зазначив суд, дана заборона не ставить під сумнів фундаментальне право всіх осіб на консультацію адвоката для цілей ведення чи попередження судового розгляду.

Так, у 2022 році у відповідь на повномасштабну агресію рф проти України Рада Європейського Союзу ухвалила низку обмежувальних заходів, спрямованих на здійснення тиску на рф. Серед вжитих заходів – заборона надання юридичних консультацій.

Ці акти забороняють будь-якій особі, яка має право надавати юридичні консультаційні послуги (зокрема, на території Європейського Союзу), надавати такі послуги уряду росії або юридичним особам, організаціям чи органам рф, за деякими винятками.

Низка асоціацій бельгійських адвокатів, у тому числі Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, низка бельгійських адвокатів, Ordre des avocats à la cour de Paris та один із його членів, разом із Association Avocats Ensemble (ACE), ініціювали провадження в Загальному суді Європейського Союзу з метою скасування цієї заборони. На їх думку, ця заборона не має «жодного викладення причин і порушує основні права, що гарантують доступ до юридичної консультації адвоката, професійну таємницю та обов’язок адвокатів щодо незалежності, цінності верховенства права та принципи пропорційності та законності».

Загальний суд ЄС відхилив ці заяви.

Він нагадав, що Хартія Європейського Союзу про основні права визнає всіх осіб такими, що мають право на ефективний судовий захист, яке включає право на консультацію та представлення інтересів адвокатом в контексті існуючого або ймовірного судового процесу. Суд вказав, що це право не ставиться під сумнів забороною, про яку йдеться.

У цьому відношенні Суд ЄС роз’яснює, що загальна заборона надавати юридичні консультаційні послуги уряду рф або юридичним особам, організаціям чи органам, заснованим у рф, не стосується юридичних консультаційних послуг, які надаються у зв’язку з судовими, адміністративними чи арбітражними розглядами. Таким чином, заборона поширюється лише на юридичні поради, які не мають зв’язку з судовим розглядом. Загальний суд додає, що юридичні консультації, надані фізичним особам, зокрема, не підпадають під дію заборони.

Нагадуючи про важливість незалежності адвокатів для цілей гарантування права осіб на ефективний засіб правового захисту, у контекстах, де існує зв’язок із судовим розглядом, Загальний суд ЄС вважає, що заборона, про яку йдеться, не застосовується до юридичних консультаційних послуг, що надаються адвокатом, які мають зв’язок із судовим розглядом, і тому не тягне за собою жодного втручання в незалежність адвокатів.

Загальний суд додає, що можуть бути обмежені фундаментальна роль адвокатів у забезпеченні дотримання та захисту верховенства права. Ця роль може бути піддана обмеженням, виправданим цілями загального інтересу, які переслідує Європейський Союз, за ​​умови, що такі обмеження не становлять, по відношенню до переслідуваної мети, непропорційне та неприпустиме втручання, що завдає шкоди самій суті завдання, покладеного на адвокатів у правовій державі.

На думку Загального суду, заборона дійсно переслідує цілі загального інтересу, не завдаючи шкоди самій суті фундаментальної ролі адвокатів у демократичному суспільстві.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.