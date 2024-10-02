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Правонарушитель нецензурно высказался в адрес судьи столичного суда прямо у него в кабинете

17:11, 2 октября 2024
А еще раньше в Черкасской области уже судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого.
Правонарушитель нецензурно высказался в адрес судьи столичного суда прямо у него в кабинете
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Очередной неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован в Днепровском районном суде города Киева.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Днепровского райсуда города Киева Александр Дзюба, у него в производстве находилось дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения лицом, которое уже дважды в течение года привлекалось к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Своим решением судья привлек правонарушителя к ответственности в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права на управление транспортными средствами.

Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции не подавалась, поэтому решение суда вступило в законную силу.

Внезапно гражданин явился в помещение Днепровского райсуда столицы, зашел в кабинет судьи и устроил скандал.

Мужчина выразил недовольство решением суда, особенно в части лишения его права на управление транспортными средствами.

Свое несогласие с решением суда гражданин выразил в агрессивной манере, допустил нецензурную брань в адрес Александра Дзюбы и угрожал судье.

Все это происходило в присутствии двух помощников судей и двух секретарей судебного заседания.

В заключение мужчина сообщил Александру Дзюбе, что «общение» с судьей он записал на свой мобильный телефон. После этого мужчину вывели из здания суда сотрудники Службы судебной охраны.

В связи с этим Александр Дзюба отметил, что соответствующую аудиозапись, если она действительно была сделана, правонарушитель может использовать и распространять с целью дискредитации судьи. 

Напомним, что 11 сентября Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело уже в отношении судьи Жашковского райсуда Черкасской области, который нецензурно высказался в адрес обвиняемого из-за того, что гражданин заявил, что не признает свою вину в совершении преступления.

Автор: Вячеслав Хрипун

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