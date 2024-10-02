Укрпочта начала рассылать повестки в Прикарпатье, на явку есть 14 дней – иначе розыск

Началась рассылка по почте повесток в Прикарпатье – Ивано-Франковский областной ТЦК.

«Укрпочта» начала рассылать повестки в Прикарпатье. Об этом 2 октября сообщает Ивано-Франковский ОТЦК и СП.

«Документы, подписанные электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Повестки будут отправляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных.

После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска личности» - указали в ОТЦК.

Как ранее сообщалось, в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года и отправить их по адресам военнообязанным. В ТЦК пояснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через Резерв+ позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Теперь на эти адреса можно будет массово разослать повестки.

Профинансировать печать и отправку планируется за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив под это Министерству обороны 71,82 млн грн.

«Судебно-юридическая газета» обратилась в Кабмин с запросом о предоставлении распоряжения КМУ о выделении средств на массовую рассылку повесток и копии пояснительной записки.

Как отметили в Минэкономики в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты», Кабинетом Министров 24.09.2024 принято распоряжение 915-р «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мер, связанных с укреплением обороноспособности государства», которому присвоен гриф «Для служебного пользования».

Автор: Наталья Мамченко

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