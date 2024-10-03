На Сумщині судитимуть колишню працівницю банку, яка викрадала кошти клієнтів

Жінка вносила несанкціоновані зміни до банківських даних, відтак отримувала доступ до грошових коштів клієнтів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Сумщині судитимуть колишню працівницю банківської установи, яка вносила зміни до автоматизованої системи банку та викрадала кошти клієнтів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачена, працюючи у відділенні одного з банків на Сумщині, протягом 2021-2023 років вносила несанкціоновані зміни до банківських даних, відтак отримувала доступ до грошових коштів клієнтів установи. Після чого жінка переказувала безготівкові кошти з рахунків клієнтів на картки, до яких мала доступ та могла безперешкодно знімати.

За цей час обвинувачена викрала в потерпілих майже 410 тисяч гривень. З отриманими злочинним шляхом коштами жінка вчинила низку фінансових операцій, легалізувавши їх.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1, ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 200 (підробка та використання підроблених платіжних карток та підроблених документів на переказ), ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів) КК України.

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