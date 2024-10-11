На Львовщине во время сбора грибов мужчина наткнулся на минометную мину, фото

Опасной находкой оказалась минометная мина калибра 82 мм времен II Мировой войны.

Во Львовской области грибник наткнулся на опасную находку во время сбора грибов. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, грибник наткнулся на предмет извне похожий на устаревший боеприпас. Инцидент произошел в лесу вблизи села Ульвивок Червоноградского района.

Как установили специалисты, опасной находкой оказалась минометная мина калибра 82 мм времен II Мировой войны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в поле на Львовщине во время работ нашли артиллерийский снаряд.

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