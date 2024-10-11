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В Черкасской области служащий РТЦК и его сообщница уличены во взяточничестве за отсрочки от призыва

20:24, 11 октября 2024
Чиновник ТЦК Черкасской области задержан за вымогательство взяток у военнообязанных, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Черкасской области служащий РТЦК и его сообщница уличены во взяточничестве за отсрочки от призыва
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Полиция Черкасской области разоблачила чиновника районного территориального центра комплектования (РТЦК) и его сообщницу, которые организовали схему взяточничества. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Злоумышленники, воспользовавшись своим служебным положением, предлагали военнообязанным оформить их на воинский учет и предоставить отсрочку от призыва. За эту «услугу» они требовали деньги в обмен на военно-учетные документы и заключение военно-врачебной комиссии.

Благодаря сотрудничеству с руководством областного ТЦК, оперативники внутренней безопасности совместно со следователями полиции Черкасской области задокументировали преступную деятельность задержанных. В ходе санкционированных обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов были обнаружены деньги, черновые записи и документы третьих лиц.

На основе собранных доказательств продолжается расследование, а фигуранты дела могут быть привлечены к ответственности.

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полиция ТЦК

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